Руседски — об Алкарасе: единственный, кто был действительно хорош в его возрасте — Надаль

Бывший канадско-британский теннисист Грег Руседски поделился своим мнением и молодом испанце Карлосе Алкарасе Гарфии.



«Пока он слишком молод, чтобы выигрывать титулы «Большого шлема». Сначала он должен победить в турнирах ATP разных категорий – 250, 500, 1000, что является сложной задачей в настоящее время.

Не будем забегать далеко вперёд, слишком много шума вокруг последнее время.



Единственный юниор, которого я видел и он был слишком хорош в юном возрасте – Рафаэль Надаль. Если бы в своё время меня спросили, выиграет ли он несколько «Больших шлемов», то я ответил «да». Про Алкараса я пока так сказать не могу», — цитирует слова Руседски издание Tennis Head.



Напомним, что Карлос Алкарас Гарфия стал самым молодым теннисистом в истории турнира в Мадриде, выигравшим свой матч. В первом раунде испанец обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:0. В поединке второго круга Алкарас Гарфия встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.



Турнир категории «Мастерс» в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 614 465.

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