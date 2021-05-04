Берреттини — о стиле матчей с Медведевым: раздражающий игрок. Он не зря номер два рейтинга

Десятая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини рассказал об игровом стиле Даниила Медведева.



«Он очень раздражающий игрок, не только для меня. У него особая техника: мяч, пробитый бэкхендом, почти полностью меняет траекторию. Даниил играет очень глубоко на линии, с дистанции ему очень тяжело противостоять, он ставит в затруднительное положение каждый раз.



Во время своих матчей я люблю давить: если вижу, что играю агрессивно, играю хорошо, но не получаю нужный результат, это начинает оказывать на меня определённое давление.



Даниил также очень неплохо подаёт. Он достиг второго места рейтинга ATP не волей случая, а благодаря своей игре», — рассказал Берреттини.



Напомним, что оба теннисиста принимают участие в турнире в Мадриде (Испания). В матчах второго круга Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокина, а Берреттини проведёт свой поединок против соотечественника — Фабио Фоньини.



Турнир в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 614 465.

Медведев – о возможном матче с Давидовичем в Мадриде: он провёл на грунте 4 турнира, я – 0