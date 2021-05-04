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«К матчу с Надалем готов». 17-летний Алкарас Гарфия поблагодарил Медведева за тренировку

«К матчу с Надалем готов». 17-летний Алкарас Гарфия поблагодарил Медведева за тренировку
Теннис / ATP 0
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Испанец Карлос Алкарас Гарфия поблагодарил российского теннисиста Даниила Медведева за возможность провести совместную тренировку.

«К завтрашнему матчу готов, спасибо, Даниил, за тренировку», — написал 17-летний испанский теннисист на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Карлоса в «Инстаграме».

Напомним, в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде Алкарас Гарфия встретится с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», своим соотечественником Рафаэлем Надалем. Их поединок состоится завтра, 5 мая.

Даниилу в матче второго круга турнира в Мадриде будет противостоять Алехандро Давидович Фокина (Испания). Их встреча состоится также 5 мая.

Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года со счётом 6:3, 6:4 он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

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