Между Бубликом и Шаповаловым возникла ссора во время матча

В Мадриде (Испания) продолжается турнир категории «Мастерс».



В матче второго круга встретились Александр Бублик (Казахстан) и Денис Шаповалов (Канада). Казахстанский теннисист одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Во время поединка между теннисистами возникла ссора.



Шаповалов: Ты хочешь мой палец посмотреть? Он фиолетовый. Я взял на минуту перерыв — у меня палец фиолетовый просто. А ты возмущаешься.



Бублик: Это моё право. Я ничего тебе не сказал. Я сказал, что знаю, кто тут мужчина. И я действительно знаю. Ты должен был дотерпеть до конца сета.



«Кажется, я проиграл сам себе. Не думаю, что соперник что-то сделал. Я контролировал весь первый сет, а потом… я расстроен, мне бы не помешало пиво прямо сейчас», — заявил Шаповалов после игры.



В следующем круге Бублик сыграет с победителем матча между аргентинцем Диего Шварцманом (7) и представителем России Асланом Карацевым.

Бублик: я часто ругаюсь во время матчей. Болельщики скрывали это