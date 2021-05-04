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Между Бубликом и Шаповаловым возникла ссора во время матча

Между Бубликом и Шаповаловым возникла ссора во время матча
Теннис / ATP 0
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В Мадриде (Испания) продолжается турнир категории «Мастерс».

В матче второго круга встретились Александр Бублик (Казахстан) и Денис Шаповалов (Канада). Казахстанский теннисист одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Во время поединка между теннисистами возникла ссора.

Шаповалов: Ты хочешь мой палец посмотреть? Он фиолетовый. Я взял на минуту перерыв — у меня палец фиолетовый просто. А ты возмущаешься.

Бублик: Это моё право. Я ничего тебе не сказал. Я сказал, что знаю, кто тут мужчина. И я действительно знаю. Ты должен был дотерпеть до конца сета.

«Кажется, я проиграл сам себе. Не думаю, что соперник что-то сделал. Я контролировал весь первый сет, а потом… я расстроен, мне бы не помешало пиво прямо сейчас», — заявил Шаповалов после игры.

В следующем круге Бублик сыграет с победителем матча между аргентинцем Диего Шварцманом (7) и представителем России Асланом Карацевым.

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