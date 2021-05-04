Пэр отметил победу над Басилашвили вместе с болельщиками, присутствовавшими на трибунах

Французский теннисист Бенуа Пэр победил грузина Николоза Басилашвили в матче первого круга на турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).
После поединка Пэр выложил видео в своём «инстаграме», на котором показывает эмоции от победы. Француз подошёл к трибунам, на которых находятся болельщики.
Посмотреть историю можно в «инстаграме» Бенуа Пэра.
Напомним, что на турнир в Мадриде были допущены поклонники. На «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года, до 9 июня корты будут заполнены на не более чем 35%, то есть число зрителей не будет превышать 1 тыс. человек. При этом в день на турнир смогут прийти не более 5 тыс. зрителей.
С 9 июня ограничительные меры из-за COVID-19 во Франции планируют ослабить, поэтому нельзя исключать, что ближе к финальным поединкам заполняемость стадионов на «Ролан Гаррос» будет на уровне 65% занимаемых мест с максимальным числом зрителей на одном матче до 5 тыс. человек.
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