Федерер снялся в ролике про Швейцарию вместе с Робертом Де Ниро

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер и известный актёр и режиссёр Роберт Де Ниро поучаствовали в съёмке ролика про Швейцарию.



В ролике, опубликованном в официальном YouTube-канале национальной туристической организации Швейцарии, Федерер предлагает Де Ниро поучаствовать в создании фильма о стране. Теннисист рассказывает актёру про горы, горнолыжные курорты, очаровательные деревушки и зелёные долины.

Видео доступно на YouTube-канале MySwitzerland.

Де Ниро отказывает по причине того, что в Швейцарии «нет драмы», как в его фильмах. Ролик заканчивается фразой: «Когда вам не нужна драма на отдыхе – вам нужна Швейцария».



Организация планирует и дальше сотрудничать с Федерером, привлекая его для сьёмки в роликах про места для посещения в Швейцарии.