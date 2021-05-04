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Федерер снялся в ролике про Швейцарию вместе с Робертом Де Ниро

Федерер снялся в ролике про Швейцарию вместе с Робертом Де Ниро
Теннис 0

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер и известный актёр и режиссёр Роберт Де Ниро поучаствовали в съёмке ролика про Швейцарию.

В ролике, опубликованном в официальном YouTube-канале национальной туристической организации Швейцарии, Федерер предлагает Де Ниро поучаствовать в создании фильма о стране. Теннисист рассказывает актёру про горы, горнолыжные курорты, очаровательные деревушки и зелёные долины.

Видео доступно на YouTube-канале MySwitzerland.

Де Ниро отказывает по причине того, что в Швейцарии «нет драмы», как в его фильмах. Ролик заканчивается фразой: «Когда вам не нужна драма на отдыхе – вам нужна Швейцария».

Организация планирует и дальше сотрудничать с Федерером, привлекая его для сьёмки в роликах про места для посещения в Швейцарии.

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