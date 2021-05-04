Тим одержал уверенную победу в матче второго круга на турнире в Мадриде
Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала Тим обыграл американца Маркоса Гирона в двух сетах со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут. Австриец совершил 5 подач навылет, 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Гирон не выполнил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и не имел попыток брейк-пойнта.
В следующем круге соревнований третий сеяный Тим сыграет с 24-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором.
Турнир в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет более € 2,6 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович, пропускающий нынешний розыгрыш.
Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2021, вторник. 20:55 МСК
4
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
91
Маркос Гирон
М. Гирон
Доминик Тим поделился ожиданиями от турнира в Мадриде
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