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Тим одержал уверенную победу в матче второго круга на турнире в Мадриде

Тим одержал уверенную победу в матче второго круга на турнире в Мадриде
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала Тим обыграл американца Маркоса Гирона в двух сетах со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут. Австриец совершил 5 подач навылет, 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Гирон не выполнил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и не имел попыток брейк-пойнта.

В следующем круге соревнований третий сеяный Тим сыграет с 24-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором.

Турнир в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет более € 2,6 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович, пропускающий нынешний розыгрыш.

Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2021, вторник. 20:55 МСК
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Маркос Гирон
91
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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