Тим одержал уверенную победу в матче второго круга на турнире в Мадриде

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).



В матче 1/16 финала Тим обыграл американца Маркоса Гирона в двух сетах со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут. Австриец совершил 5 подач навылет, 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Гирон не выполнил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и не имел попыток брейк-пойнта.



В следующем круге соревнований третий сеяный Тим сыграет с 24-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором.



Турнир в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет более € 2,6 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович, пропускающий нынешний розыгрыш.

Доминик Тим поделился ожиданиями от турнира в Мадриде