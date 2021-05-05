Тим объяснил, почему считает Надаля, Федерера и Джоковича лучшими спортсменами всех времён

Четвёртая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, почему считает швейцарского теннисиста Роджера Федерера, серба Новака Джоковича и представителя Испании Рафаэля Надаля лучшими спортсменами всех времён.

«Победы Надаля, Федерера и Джоковича на турнирах «Большого шлема»? Конечно, я и раньше знал, что каждый из них добился просто потрясающих результатов. Даже победа на одном турнире «Большого шлема» — очень сложная задача, которая покоряется немногим игрокам. Вот почему эта троица —лучшие спортсмены всех времён», — приводит слова Тима издание El Pais.



Доминик также рассказал, когда к нему пришло понимание, что он может добиваться результата в матчах с Федерером, Джоковичем и Надалем.

Доминик Тим: точно знаю, если я в хорошей форме, обыграть могу кого угодно