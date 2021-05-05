Французская теннисистка заработала € 2,25 за выступление на турнире в Праге

Французская теннисистка Сара Чакаревич рассказала, сколько призовых она получила на турнире ITF в Праге.

410-я ракетка мира проиграла в первом раунде квалификации. Общая сумма призовых теннисистки составила 45 евро. После вычета налога в размере 6,75 евро и стартового взноса в 36 евро Чакаревич получила 2,25 евро.

«Просто хочу поблагодарить ITF. Мне бы хотелось, чтобы это было шуткой… Вот что получаешь, когда проигрываешь 291-й ракетке мира 8:10 в третьем сете. Мне даже не дали 25 центов. Спасибо ITF за бесплатный кофе», – написала 24-летняя француженка в "твиттере".

Пост доступен в "твиттере" Сары Чакаревич.

Призовой фонд турнира в Праге составляет 25000 долларов. Предыдущей победительницей турнира является словацкая теннисистка Яна Чепелова.