Французская теннисистка заработала € 2,25 за выступление на турнире в Праге
Французская теннисистка Сара Чакаревич рассказала, сколько призовых она получила на турнире ITF в Праге.
410-я ракетка мира проиграла в первом раунде квалификации. Общая сумма призовых теннисистки составила 45 евро. После вычета налога в размере 6,75 евро и стартового взноса в 36 евро Чакаревич получила 2,25 евро.
«Просто хочу поблагодарить ITF. Мне бы хотелось, чтобы это было шуткой… Вот что получаешь, когда проигрываешь 291-й ракетке мира 8:10 в третьем сете. Мне даже не дали 25 центов. Спасибо ITF за бесплатный кофе», – написала 24-летняя француженка в "твиттере".
Пост доступен в "твиттере" Сары Чакаревич.
Призовой фонд турнира в Праге составляет 25000 долларов. Предыдущей победительницей турнира является словацкая теннисистка Яна Чепелова.
Павлюченкова — о выходе в четвертьфинал турнира в Мадриде: какой матч, какие ощущения!
Рекомендуем вам
- 5 мая 2021
-
10:59
-
10:17
-
09:56
-
09:20
-
00:52
-
00:34
- 4 мая 2021
-
23:43
-
23:02
-
22:19
-
21:29
-
21:09
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:25
-
19:03
-
18:46
-
18:00
-
17:48
-
17:37
-
17:29
-
16:52
-
16:24
-
16:12
-
15:20
-
14:32
-
14:24
-
14:00
-
13:30
-
12:56
-
12:27
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам