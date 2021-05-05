Павлюченкова: внезапно появилось ощущение, что мне уже не место в туре

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мадриде. В матче третьего круга она обыграла американку Дженнифер Брэйди в трех сетах со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3.

«В начале этого года у меня был сложный момент, потому что я привыкла, что всегда самая молодая в туре. Что у меня всё впереди. Я довольно стабильно выигрывала матчи. Может быть, не попала в топ-10, но у меня было ощущение, что я могу. Может быть, не на этой неделе, но на следующей.



А потом внезапно у меня появилось ощущение, что, может быть, мне уже не место в туре. Может быть, пора уходить. Я была немного потерянной. Коронавирусные времена были непростыми. Все работают очень упорно. Я чувствовала, что каждая девушка хорошо играет в туре. Я не знала, способна ли обыгрывать девочек из топ-20, из топ-10. От этого появляются сомнения в себе, сомнения в своей работе.



Но нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. И я просто сказала себе: «Работай правильно. А когда ты всё делаешь правильно, время расставит всё по своим местам. В какой-то момент результаты придут». И я рада, что на этой неделе снова обыграла соперниц из топ-20 и топ-10», — приводит слова Павлюченковой "твиттер" WTA Insider.

Павлюченкова — о выходе в четвертьфинал турнира в Мадриде: какой матч, какие ощущения!