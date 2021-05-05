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Арина Соболенко: 23! Полёт нормальный. С днём рождения меня!

Арина Соболенко: 23! Полёт нормальный. С днём рождения меня!
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко празднует сегодня свой день рождения. Спортсменке исполнилось 23 года.

«23. Полёт нормальный. С днём рождения меня», — написала Соболенко в своём «инстаграме».

Россиянка Елена Веснина в комментариях поздравила Арину с праздником.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Арины Соболенко.

День рождения пришёлся на выступление Арины на турнире в Мадриде. В свой праздник она поспорит за выход в полуфинал соревнования с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, обыгравшей в трёх сетах Симону Халеп из Румынии. Также Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира и имеет шансы подняться на четвёртую строчку. Это произойдёт в случае победы на турнире. Финал пройдёт 8 мая.

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