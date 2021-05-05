Тарпищев — о победе Карацева: обыграть на грунте Шварцмана — дорогого стоит

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход в третий круг двух российских теннисистов. Даниил Медведев обыграл представителя Испании Алехандро Давидович Фокина, прервав серию из шести подряд поражений на грунте. Аслан Карацев четвёртый раз в сезоне и карьере обыграл соперника из топ-10. На этот раз им оказался девятая ракетка мира Диего Шварцман.
«Это первый матч Медведева после коронавируса — вполне нормальный. Сейчас можно сказать, подготовительный период перед «Ролан Гарросом». Хорошо, что выиграл. Конечно, не могу сказать, что качество игры после болезни блестящее, но главное — победа.
Меня радует Карацев. У него лучшие результаты на грунте в этом году. До этого на грунте Аслан особо ничего не показывал. Того же Шварцмана, игрока десятки, обыграть на грунте — дорогого стоит. Это показывает, что Карацев способен одинаково хорошо играть на всех покрытиях», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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