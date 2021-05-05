Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Агасси: новые игроки не могут позволить себе уважать «Большую тройку», как уважали раньше

Агасси: новые игроки не могут позволить себе уважать «Большую тройку», как уважали раньше
Теннис / ATP 0

Экс-первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси высказался о смене поколений в мужском теннисе.

«Новое поколение на подходе. Циципас выиграл в Монте-Карло, Медведев борется за «Большие шлемы». Зверев, Тим тоже хорошо выступают. Надеюсь, они понимают, что не могут позволить себе уважать «Большую тройку» так, как уважали раньше. Они должны застолбить своё место, а потом вырваться на новый уровень. Это трудно, и я не знаю, когда это произойдёт. Но считаю, что идёт процесс покорения вершины новым поколением», — приводит слова Агасси Tennis Head.

Андре Агасси является победителем восьми турниров серии «Большого шлема», олимпийским чемпионом в одиночном разряде 1996 года на Играх в Атланте.

Синнер повторил достижение Агасси, Надаля и Джоковича, пробившись в финал турнира в Майами
Наши против «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже начали громить кумиров
10 российских теннисистов имеют в своём активе победы над Федерером, Надалем или Джоковичем. А кому же удалось обыграть всех троих?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021