Агасси: новые игроки не могут позволить себе уважать «Большую тройку», как уважали раньше

Экс-первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси высказался о смене поколений в мужском теннисе.

«Новое поколение на подходе. Циципас выиграл в Монте-Карло, Медведев борется за «Большие шлемы». Зверев, Тим тоже хорошо выступают. Надеюсь, они понимают, что не могут позволить себе уважать «Большую тройку» так, как уважали раньше. Они должны застолбить своё место, а потом вырваться на новый уровень. Это трудно, и я не знаю, когда это произойдёт. Но считаю, что идёт процесс покорения вершины новым поколением», — приводит слова Агасси Tennis Head.

Андре Агасси является победителем восьми турниров серии «Большого шлема», олимпийским чемпионом в одиночном разряде 1996 года на Играх в Атланте.

Синнер повторил достижение Агасси, Надаля и Джоковича, пробившись в финал турнира в Майами