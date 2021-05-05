Агасси: новые игроки не могут позволить себе уважать «Большую тройку», как уважали раньше
Экс-первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси высказался о смене поколений в мужском теннисе.
«Новое поколение на подходе. Циципас выиграл в Монте-Карло, Медведев борется за «Большие шлемы». Зверев, Тим тоже хорошо выступают. Надеюсь, они понимают, что не могут позволить себе уважать «Большую тройку» так, как уважали раньше. Они должны застолбить своё место, а потом вырваться на новый уровень. Это трудно, и я не знаю, когда это произойдёт. Но считаю, что идёт процесс покорения вершины новым поколением», — приводит слова Агасси Tennis Head.
Андре Агасси является победителем восьми турниров серии «Большого шлема», олимпийским чемпионом в одиночном разряде 1996 года на Играх в Атланте.
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