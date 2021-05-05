Чесноков: Карацев действительно игрок первой десятки мира, Медведев должен раскочегариться

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход в третий круг турнира в Мадриде двух российских теннисистов Даниила Медведева и Аслана Карацева.

«У Карацева был достаточно трудный первый матч против француза. И в первом круге соперник был далеко не подарок, да и сейчас Шварцман… Карацев хоть и не победил в первом сете, но всё-таки вытащил матч. Аслан доказал, что он действительно игрок первой десятки мира.



Может ли Карацев претендовать на первую десятку мира? Я смотрю за тем, как он играет, как двигается, расцениваю его победы и возможности. Думаю, он реально игрок, который должен входить в топ-10.



Медведев сказал, что его задача — пройти во второй круг. Даниил это сделал. Раньше он чуть ли не четыре турнира в первом круге проигрывал. Сейчас же всё нормально, Медведев должен раскочегариться. Когда Даниил проходит через такие трудные матчи, где сдают нервы, затем он играет невероятно хорошо.



Что касается первой победы Медведева на грунте с 2019-го, Даниил может выступить уверенно на любой поверхности, но для этого нужны победы. Сейчас он заслуженно победил — дальше получит уверенность, чтобы продвинуться по сетке. Он умеет играть везде, на грунте обыгрывал даже Джоковича! Сейчас он прошёл первый круг, дальше попрёт», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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