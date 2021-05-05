Даниил Медведев — о грунте: не хочу играть на этом покрытии!

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал свою первую победу в карьере на турнире в Мадриде, тем самым прервав серию из шести подряд поражений на грунте. В матче второго круга он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович Фокина со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Однако начало матча складывалось для Даниила не лучшим образом. Первый сет Медведев проиграл 4:6. После этого он ударил ракеткой по корту и сказал: «Я не хочу играть на этом покрытии!»
После перерыва между сетами судья попросил Медведева не портить корт ударами ракеткой, на что он ответил: «Корт уже плохой. Он уже испорченный. Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый».
В итоге Медведев выиграл 4:6, 6:4, 6:2, а после матча написал на камере: «Люблю грунт».
Пост доступен в "твиттере" Tennis TV.
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