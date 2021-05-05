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Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В поединке второго круга, с которого Надаль стартовал на соревнования как первый сеяный, Рафаэль нанёс поражение соотечественнику Карлосу Алкарас Гарфии, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Надаль подал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Алкарас Гарфия ни разу не подал навылет, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным, начавшим соревнования с квалификации. Во втором круге Попырин обыграл 14-го сеяного итальянца Янника Синнера со счётом 7:6, 6:2.

Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 16:55 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Карлос Алкарас Гарфия
120
Испания
Карлос Алкарас Гарфия
К. Алкарас Гарфия
Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 17:10 МСК
Алексей Попырин
76
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Янник Синнер
18
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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