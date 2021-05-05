Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В поединке второго круга, с которого Надаль стартовал на соревнования как первый сеяный, Рафаэль нанёс поражение соотечественнику Карлосу Алкарас Гарфии, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Надаль подал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Алкарас Гарфия ни разу не подал навылет, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным, начавшим соревнования с квалификации. Во втором круге Попырин обыграл 14-го сеяного итальянца Янника Синнера со счётом 7:6, 6:2.