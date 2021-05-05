Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В поединке второго круга, с которого Надаль стартовал на соревнования как первый сеяный, Рафаэль нанёс поражение соотечественнику Карлосу Алкарас Гарфии, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Надаль подал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Алкарас Гарфия ни разу не подал навылет, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным, начавшим соревнования с квалификации. Во втором круге Попырин обыграл 14-го сеяного итальянца Янника Синнера со счётом 7:6, 6:2.
Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 16:55 МСК
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
120
Карлос Алкарас Гарфия
К. Алкарас Гарфия
Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 17:10 МСК
76
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
18
Янник Синнер
Я. Синнер
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