Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде
Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде в парном разряде. Медведев играл вместе с бразильцем Марсело Демолинером. В 1/8 финала они уступили седьмым сеяным голландцу Уэсу Колхофу и поляку Лукашу Куботу со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 3:10. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
Ранее борьбу в парном разряде завершили россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые проиграли Марсель Гранольерс (Испания) — Орасио Себальос (Аргентина) со счётом в двух сетах 3:6, 2:6.
Напомним, в одиночном разряде «Мастерса» в Мадриде Медведев стартовал с победы над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде составляет € 2 614 465.
Рублёв и Хачанов выбыли из турнира в Мадриде в парном разряде
Рекомендуем вам
- 5 мая 2021
-
20:26
-
19:34
-
19:14
-
17:26
-
17:02
-
16:42
-
16:15
-
15:43
-
15:25
-
14:57
-
14:29
-
14:09
-
13:18
-
12:44
-
11:34
-
10:59
-
10:17
-
09:56
-
09:20
-
00:52
-
00:34
- 4 мая 2021
-
23:43
-
23:02
-
22:19
-
21:29
-
21:09
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:25
-
19:03
-
18:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам