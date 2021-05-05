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Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде

Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде в парном разряде. Медведев играл вместе с бразильцем Марсело Демолинером. В 1/8 финала они уступили седьмым сеяным голландцу Уэсу Колхофу и поляку Лукашу Куботу со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 3:10. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Ранее борьбу в парном разряде завершили россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые проиграли Марсель Гранольерс (Испания) — Орасио Себальос (Аргентина) со счётом в двух сетах 3:6, 2:6.

Напомним, в одиночном разряде «Мастерса» в Мадриде Медведев стартовал с победы над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде составляет € 2 614 465.

Рублёв и Хачанов выбыли из турнира в Мадриде в парном разряде
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