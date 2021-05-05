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Даниил Медведев выиграл первый матч на грунте за два года. Видео

Даниил Медведев выиграл первый матч на грунте за два года. Видео
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый матч на грунтовом покрытии, начиная с турнира категории ATP-500 в Барселоне-2019. На «Мастерсе» в Мадриде россиянин выиграл впервые.

Как высоко сеянный, Даниил пропустил первый круг, а во втором встречался с молодым испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной. Медведев нанёс поражение сопернику со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

В первом сете теннисисты обменялись брейками — 3:3. В следующих геймах на подаче испанца у Медведева было ещё 4 брейк-пойнта, но реализовать их россиянину не удалось. А вот Давидович Фокина в 10-м гейме со второго брейк-пойнта и одновременно сетбола поставил победную точку в партии за 51 минуту.

Перерыв запомнился ударами россиянина ракеткой о корт и несколькими недобрыми словами о грунте. Выплеск негативных эмоций помог Медведеву. Во втором сете россиянин первым сделал брейк, а третья партия и вовсе прошла под диктовку Даниила.

За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с чилийцем Кристьяном Гариным.

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