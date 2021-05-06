Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0

Сегодня, 6 мая, состоится полуфинальный матч турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под пятым номером. Поединок поставлен последним, пятым запуском на стадионе Маноло Сантаны и начнётся не ранее 21:30 мск.

Соперницы встречались в 2019 году на турнире в Торонто. Победу в том матче одержала Павлюченкова со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде.

Победительница этого поединка в финале сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:3.

«Призовые всё равно урезать придётся». Павлюченкова – о непростом периоде в теннисе
Почему не поехала на US Open и что не понравилось в «пузыре» «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021