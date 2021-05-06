Сегодня, 6 мая, состоится полуфинальный матч турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под пятым номером. Поединок поставлен последним, пятым запуском на стадионе Маноло Сантаны и начнётся не ранее 21:30 мск.



Соперницы встречались в 2019 году на турнире в Торонто. Победу в том матче одержала Павлюченкова со счётом 3:6, 6:3, 7:5.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде.



Победительница этого поединка в финале сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:3.

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