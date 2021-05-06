Попырин — о предстоящей игре с Надалем: я не против быть аутсайдером

Теннисист, представляющий Австралию, Алексей Попырин прокомментировал победу над Янником Синнером из Италии во втором круге турнира в Мадриде со счётом 7:6, 6:2, а также поделился ожиданиями от матча третьего круга с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Самым главным было сохранять хладнокровие после того, как я упустил свою подачу в стартовом гейме. У нас была тактика. Она не сработала, но я понимал, что у меня появятся шансы все исправить. Что главное — не упустить их в нужный момент. Думаю, у меня это получилось. Я в этом году хорошо играю на тай-брейках. Сегодня перед тай-брейком чувствовал себя очень уверенно. Просто пытался сохранять спокойствие.

Не собираюсь выходить на игру с Надалем, думая, что проиграю. Я выложусь по полной, вступлю в бой. Собираюсь выйти туда, веря, что действительно могу играть, потому что знаю, что у меня есть уровень, чтобы играть с ним, даже если это его любимое покрытие, даже если он играет дома. Сейчас все карты в его пользу, но я не против быть аутсайдером. Я был аутсайдером на протяжении большей части своей карьеры, поэтому рад, что могу быть одним из них.

Он величайший из всех на грунтовых кортах. Я бы предпочёл сыграть с ним, может быть, на траве или на харде, но здесь у меня нет такого шанса. Я должен сыграть с ним на его любимой поверхности.



Просто собираюсь выйти на корт, повеселиться, использовать некоторую тактику, возможно, посмотреть его проигрыш в 2009 году Содерлингу (на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»). Может быть, смогу получить оттуда несколько советов. Я вижу сходство между моей игрой и игрой Содерлинга. Надеюсь, смогу сделать то, что сделал он, но это будет непросто», — приводит слова Попырина ATP.

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