Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шварцман прокомментировал проигрыш Карацеву на турнире в Мадриде

Шварцман прокомментировал проигрыш Карацеву на турнире в Мадриде
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение от россиянина Аслана Карацева во втором круге турнира в Мадриде. Аслан победил со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Я не уверен, изменилась ли моя игра, скорее дело в нём. Сначала он ошибался почти в каждом ударе. Я вёл 6:2, 2:0, и у него пошли одни виннерсы, одни эйсы… Мне было очень сложно. В середине второго сета он играл очень жёстко, бил близко к линиям, повысил процент первой подачи. После этого у меня не было шансов», — приводит слова Шварцмана ATP Tour.

В матче третьего круга Карацев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, победившим Дениса Шаповалова из Канады со счётом в трёх сетах 6:4, 5:7, 6:4 в матче второго круга.

Видеообзор волевой победы Карацева над Шварцманом на «Мастерсе» в Мадриде
«Долгое время играл через боль». Аслан Карацев рассказал о своём прорыве в элиту тенниса
Наконец-то подробное интервью с игроком, который в этом сезоне удивил весь спортивный мир.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021