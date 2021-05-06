Шварцман прокомментировал проигрыш Карацеву на турнире в Мадриде
Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение от россиянина Аслана Карацева во втором круге турнира в Мадриде. Аслан победил со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
«Я не уверен, изменилась ли моя игра, скорее дело в нём. Сначала он ошибался почти в каждом ударе. Я вёл 6:2, 2:0, и у него пошли одни виннерсы, одни эйсы… Мне было очень сложно. В середине второго сета он играл очень жёстко, бил близко к линиям, повысил процент первой подачи. После этого у меня не было шансов», — приводит слова Шварцмана ATP Tour.
В матче третьего круга Карацев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, победившим Дениса Шаповалова из Канады со счётом в трёх сетах 6:4, 5:7, 6:4 в матче второго круга.
Видеообзор волевой победы Карацева над Шварцманом на «Мастерсе» в Мадриде
«Долгое время играл через боль». Аслан Карацев рассказал о своём прорыве в элиту тенниса
Наконец-то подробное интервью с игроком, который в этом сезоне удивил весь спортивный мир.
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