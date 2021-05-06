Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль — об Алкарасе: у него отличный настрой и правильная энергия

Надаль — об Алкарасе: у него отличный настрой и правильная энергия
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал игру своего оппонента по матчу второго круга турнира в Мадриде Карлоса Алкараса Гарфии. Надаль обыграл 18-летнего соотечественника со счётом 6:1, 6:2.

«Я разговаривал с ним несколько раз, когда видел на турнирах. Уже замечаю у него много отличных качеств. Например, в таком матче, как сегодня, он ни разу не пожаловался и сохранял отличный настрой, несмотря на то что проиграл. В Австралии был 15-дневный карантин, и он провёл его без жалоб.

Каждый раз, когда вижу его на тренировке, у него отличный настрой и правильная энергия. Он так ведёт себя каждый день, и я вижу, как он относится к окружающим его людям. Это говорит мне, что у него прекрасный характер», — приводит слова Надаля ATP.

Алкарас Гарфия: когда мы встретимся с Надалем в следующий раз, я буду знать, как играть
«Я правша, но играю другой рукой». Миф, который преследует Рафаэля Надаля всю карьеру
Король грунта и его дядя безуспешно пытаются опровергнуть байку о том, как из испанца специально делали левшу.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021