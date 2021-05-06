Надаль — об Алкарасе: у него отличный настрой и правильная энергия
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал игру своего оппонента по матчу второго круга турнира в Мадриде Карлоса Алкараса Гарфии. Надаль обыграл 18-летнего соотечественника со счётом 6:1, 6:2.
«Я разговаривал с ним несколько раз, когда видел на турнирах. Уже замечаю у него много отличных качеств. Например, в таком матче, как сегодня, он ни разу не пожаловался и сохранял отличный настрой, несмотря на то что проиграл. В Австралии был 15-дневный карантин, и он провёл его без жалоб.
Каждый раз, когда вижу его на тренировке, у него отличный настрой и правильная энергия. Он так ведёт себя каждый день, и я вижу, как он относится к окружающим его людям. Это говорит мне, что у него прекрасный характер», — приводит слова Надаля ATP.
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