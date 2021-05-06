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Тарпищев — о проигрыше Карацева Бублику: пока сложно требовать чего-то сверхъестественного

Тарпищев — о проигрыше Карацева Бублику: пока сложно требовать чего-то сверхъестественного
Теннис / ATP 0
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал проигрыш россиянина Аслана Карацева представителю Казахстана Александру Бублику в матче третьего круга турнира в Мадриде (Испания). Бублик выиграл со счётом в двух сетах 6:4, 6:3.

«Бублик всё время рвёт игру, играет творчески. А сейчас идёт подготовительный период, ощущений маловато, нагрузки большие. Естественно, при удачном стечении обстоятельств Аслан мог спокойно играть: даже в начале второго сета было три брейк-пойнта, которые он не использовал. Надо было, чтобы игра завязалась, но немного не получилось. Страшного ничего нет, рабочий момент. Нельзя всё выигрывать, тем более, на земле. Пока сложно требовать чего-то сверхъестественного.

Пока нет наигранности, ритма, частоты игры. А к Бублику тяжело приспособиться: он и первую, и вторую подаёт мощно и рвано. Такой стиль игры достаточно сложный», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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