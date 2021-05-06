Алкарас — о Надале: никогда не видел, чтобы Рафа жаловался на корте
Испанский 18-летний теннисист Карлос Алкарас Гарфия ответил на хвалебные слова Рафаэля Надаля о нём.
«Для меня это много значит. Когда один из игроков, который так долго в топе, тебя хвалит и говорит, что ты всё делаешь правильно, это много значит. Я всегда говорил, что Рафа – мой кумир детства, и я стараюсь идти по его стопам. Никогда не видел, чтобы Рафа делал плохой жест на корте или жаловался, а это вещи, которые могут повлиять на тебя на корте. Стараюсь следовать его примеру. Я всё делаю правильно, и если так продолжится, то, думаю, смогу пойти по правильному пути», — цитирует Алкараса ATP Tour.
В матче второго круга турнира в Мадриде Надаль обыграл Алкараса со счётом в двух сетах 6:1, 6:2. Встреча пришлась на день рождения Карлоса.
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