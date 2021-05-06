«Как твоя жалкая жизнь?» Даниил Медведев устроил перепалку со зрителем в проигранном матче

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира в Мадриде с чилийцем Кристьяном Гарином вступил в конфликт со зрителем.

После того, как Гарин сделал брейк и повёл 3:1 в решающем сете, Медведев подошёл к трибунам и стал ругаться с двумя зрителями, по-русски сказав «закрой рот».

Также он обратился к зрителю с вопросом «Как твоя жалкая жизнь?»

Медведеву дали предупреждение, но ему не понравилось объяснение судьи, за что именно он его получил. Судья сказал, что не знал, что зрители мешали Медведеву. Тот ответил: «Я понимаю, что должен получить предупреждение, но объяснение очень плохое. Мы 2 часа 14 минут на корте, и ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо. Это глупо. Это глупо».

После этого Медведев сказал: «Надеюсь, у них нет денег на следующий матч. Готов поспорить, у них нет денег».

В итоге Медведев проиграл матч со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6.

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