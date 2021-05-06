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Собкин: у Медведева есть всё, чтоб хорошо играть на земле, он просто не любит это покрытие

Собкин: у Медведева есть всё, чтоб хорошо играть на земле, он просто не любит это покрытие
Теннис / ATP 0
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Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6 Даниил уступил представителю Чили Кристьяну Гарину.

«Поражение Медведева не стало сенсацией. Гарин очень прилично играет на земле, да он и вообще прилично играет. Даня ментально не любит эти покрытия, не считаю, что земля для него — неудобное покрытие, он его просто не любит. В плане игры у Дани есть всё, чтобы хорошо играть на земле.

Про коронавирус я даже не говорю. Это очень зловредная штука. Даже если ты вроде здоров, в любой момент может наступить слабость. В поражении трагедии не вижу. Дальше Медведев окончательно отойдёт от коронавируса, организм будет устойчивее, и начнутся покрытия, которые ему морально комфортнее», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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