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Мертенс — о своём отказе в матче с Соболенко: не так я хотела закончить эту неделю

Мертенс — о своём отказе в матче с Соболенко: не так я хотела закончить эту неделю
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала поражение, которое она потерпела в матче с представительницей Беларуси Ариной Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В свой день рождения Соболенко выиграла у Мертенс первый сет со счётом 6:1, а уступая во второй партии 0:4, бельгийка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левого бедра.

«Довольна матчами, которые я провела. Было здорово выходить на корты Мадрида и чувствовать поддержку болельщиков — всё это было потрясающе! Не так, конечно, я хотела закончить эту неделю. Пора восстанавливаться после всех тяжёлых поединков. Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. ️ Сохраняю лишь позитив и двигаюсь дальше», — написала Мертенс на своей странице в «Твиттере».

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