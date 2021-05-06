Поражение Карацева в матче с Бубликом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор

Сегодня, 6 мая, российский теннисист Аслан Карацев в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом. Со счётом 4:6, 3:6 Аслан уступил Александру и покинул турнир.
Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Карацев один раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.
Карацев проиграл Бублику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
За выход в полуфинал турнира Бублик поспорит с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и греком Стефаносом Циципасом.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.
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