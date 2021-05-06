Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Поражение Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор

Поражение Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Сегодня, 6 мая, российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречался с представителем Чили Кристьяном Гариным. Со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6 Даниил уступил Кристиану и покинул турнир.

Продолжительность поединка составила 2 часа 29 минут. Медведев 4 раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (0 из 1). Его соперник, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

За выход в полуфинал турнира Гарин поспорит с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

«Как твоя жалкая жизнь?» Даниил Медведев устроил перепалку со зрителем в проигранном матче
Наши против «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже начали громить кумиров
10 российских теннисистов имеют в своём активе победы над Федерером, Надалем или Джоковичем. А кому же удалось обыграть всех троих?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021