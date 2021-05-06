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Поражение Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор

Сегодня, 6 мая, российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречался с представителем Чили Кристьяном Гариным. Со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6 Даниил уступил Кристиану и покинул турнир.



Продолжительность поединка составила 2 часа 29 минут. Медведев 4 раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (0 из 1). Его соперник, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

За выход в полуфинал турнира Гарин поспорит с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

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