Циципас покинул «Мастерс» в Мадриде, в двух сетах уступив Рууду

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В третьем раунде соревнований со счётом 6:7 (4:7), 4:6 он уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.
Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут. Циципас 5 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки. Его соперник, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 предоставленный шанс взять подачу Стефаноса.
За выход в полуфинал турнира Каспер поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом, оказавшимся сильнее россиянина Аслана Карацева.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.
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