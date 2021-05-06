Поражение Рублёва на тай-брейке в матче с американцем Иснером. Видеообзор

Сегодня, 6 мая, российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречался с американцем Джоном Иснером. Со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (4:7) Андрей уступил Иснеру и покинул соревнования.



Продолжительность поединка составила 2 часа и 9 минут. Рублёв один раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Его соперник, являющийся 39-й ракеткой мира, выполнил 29 эйсов и 3 раза ошибся на подаче.

Рублёв на тай-брейке уступил Иснеру в третьем круге «Мастерса»

За право выйти в полуфинал турнира Иснер поспорит с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.