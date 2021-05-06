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Зверев встретится с Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Зверев встретится с Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). В третьем раунде соревнований со счётом 6:3, 7:6 (7:3) он одолел представителя Великобритании Даниэля Эванса. За право выйти в полуфинал Александр поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Продолжительность встречи Зверева и Эванса составила 1 час и 39 минут. Александр 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу Зверева.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (м). 3-й круг
06 мая 2021, четверг. 20:10 МСК
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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