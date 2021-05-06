Иснер — о матче с Рублёвым на «Мастерсе» в Мадриде: я не был лучше Андрея, хоть и победил

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал победу, одержанную в матче с российским теннисистом Андреем Рублёвым. В третьем круге соревнований Джон обыграл Андрея со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4).
«Я очень счастлив. Но сегодня я не был лучше Андрея, хотя и одержал победу. Лишь подача помогла мне удержаться (Иснер выполнил 29 эйсов. — Прим. «Чемпионата»). Понятно, почему он выиграл так много матчей в этом году», — приводит слова Иснера ATP.
Рублёв на тай-брейке уступил Иснеру в третьем круге «Мастерса»
За право выйти в полуфинал турнира Иснер поспорит с австрийским теннисистом Домиником Тимом.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.
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