Надаль и Осака признаны спортсменами года по версии Laureus
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал обладателем награды академии Laureus в номинации «Cпортсмен года». У женщин победу присудили представительнице Японии Наоми Осаке. Об этом сообщается на странице академии в «Твиттере».
В 2020-м Рафаэль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции и за счёт этого догнал по числу выигранных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера — у обоих их по 20.
Осака в прошлом году одержала победу на US Open.
Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема». В настоящее время является второй ракеткой мира.
Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира.
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