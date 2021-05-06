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Надаль и Осака признаны спортсменами года по версии Laureus

Надаль и Осака признаны спортсменами года по версии Laureus
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал обладателем награды академии Laureus в номинации «Cпортсмен года». У женщин победу присудили представительнице Японии Наоми Осаке. Об этом сообщается на странице академии в «Твиттере».

В 2020-м Рафаэль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции и за счёт этого догнал по числу выигранных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера — у обоих их по 20.

Осака в прошлом году одержала победу на US Open.

Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема». В настоящее время является второй ракеткой мира.

Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира.

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