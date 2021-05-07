Рафаэль Надаль сфотографировался с полученной наградой Laureus «Спортсмен года»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на присуждение ему награды академии Laureus в номинации «Спортсмен года».
«Огромное спасибо! У меня были потрясающие соперники, которые, наверное, заслуживают награды не меньше, чем я. Сейчас я очень счастлив. Победа на Открытом чемпионате Франции и повторение достижения Роджера Федерера по числу титулов на турнирах «Большого шлема» навсегда останутся в моей памяти.
Это очень многое для меня значит: я сравнялся не только с великим соперником, но в то же время с моим большим другом. Это что-то особенное после всего того, через что мы прошли на кортах, да и не только на них.
Пандемия, с которой мы столкнулись, является чем-то беспрецедентным, и я хотел бы поддержать все семьи, которые пострадали или кого-то потеряли за это время», — написал Надаль на своей странице в «Инстаграме», добавив фото с наградой.
Фото можно посмотреть на странице Надаля в «Инстаграме».
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