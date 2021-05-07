Веснина с семьёй прогулялась по Мадриду

Российская теннисистка Елена Веснина, проигравшая в первом круге турнира в Мадриде в одиночном разряде соотечественнице Веронике Кудерметовой и в четвертьфинале парного разряда паре Павлюченкова — Остапенко, отправилась на прогулку по испанской столице. Компанию ей составили дочь Лиза и муж Павел.
«Мадрид. Когда после турнира есть пара часов выйти в город, то используешь их с особенным удовольствием и рвением. Нам повезло с погодой и удалось посетить Королевский дворец, покататься на лодочках в парке дель Ретиро. Если не считать мои полностью мокрые шорты, то поездка удалась. Листайте карусель, нам удалось сделать единственное совместное фото втроём, Лиза, как всегда, получилась на нём лучше всех», — написала Веснина в своём «инстаграме».
В комментариях другая известная российская теннисистка Мария Кириленко отметила: «Какой кайф!»
Фотографии можно посмотреть в "инстаграме" Елены Весниной.
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