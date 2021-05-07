Надаль — о Попырине: он будет на высоких позициях в рейтинге

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил игру представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга турнира в Мадриде. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Попырина со счётом 6:3, 6:3.

«Его сила удара потрясающая. Если он сможет контролировать свои ошибки, то победить его будет очень трудно. У него великолепная подача и потрясающие удары отовсюду. Если он сможет работать должным образом, то будет на высоких позициях в рейтинге. Вчера он обыграл Янника Синнера, так что максимальное уважение к нему. Честно говоря, у него большой потенциал», — приводит слова Надаля The West Australian.

За выход в полуфинал турнира Рафаэль поспорит с Александром Зверевым из Германии. Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.