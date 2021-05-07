Соболенко прокомментировала победу над Павлюченковой в полуфинале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после выхода в финал турнира в Мадриде (Испания). В полуфинале она оказалась сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой. Счёт встречи — 6:2, 6:3.

«Думаю, я стала значительно лучше играть на грунте. Конечно, эти победы вселили в меня уверенность, но мне ещё есть над чем поработать. Очень довольна уровнем тенниса, который демонстрирую здесь, в Мадриде.



Со стороны кажется, что всё идет по моему сценарию, но в некоторых геймах я не чувствовала свою подачу, а в других не работало что-то ещё. Так всегда происходит. Но я рада, что со стороны кажется, что всё идет по моему плану», — приводит слова седьмой ракетки мира WTA.

В финале Соболенко встретится с австралийкой Эшли Барти. Решающий матч пройдёт 8 мая.