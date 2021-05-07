Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала выход в финал турнира в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:3.
«Я многое узнала об игре на грунте, это точно. Но поверьте, всё равно считаю дни до травяного сезона — это один из моих любимых периодов. Но воспоминания и знания, которые я получаю на грунте, — это очень классно. Бросаю себе новые вызовы.
Нужно учиться на каждой игре, на каждом матче, который вы играете. Я определённо многому научилась в матче, который мы провели в Чарльстоне (Барти проиграла Пауле Бадосе в четвертьфинале. Это было её единственным поражением в сезоне. — Прим. «Чемпионата»). Была небольшая корректировка. Думаю, что учусь на некоторых её моделях игры, тенденциях, которые проявились в том матче в Чарльстоне.
Считаю, что мне просто удалось немного лучше контролировать корт. Я немного лучше следила за своими подачами, усилила давление на приёме. Это огромная часть победы: не всегда выигрывать очки, но создавать давление. Давление счёта на табло может быть очень сильным. Это было главным для меня сегодня. Для меня было важным заставить её придумать что-то, что должно было быть на очень, очень высоком уровне, чтобы она смогла иметь возможность вернуться в матч», — приводит слова Барти WTA.
- 7 мая 2021
-
13:00
-
11:49
-
11:35
-
11:14
-
10:53
-
10:14
-
09:45
-
00:57
-
00:32
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:38
-
20:52
-
20:34
-
20:05
-
19:55
-
18:50
-
18:38
-
18:17
-
18:08
-
17:36
-
17:09
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:33
-
16:18
-
15:46
-
14:48
-
14:37
-
14:16