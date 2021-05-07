Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала выход в финал турнира в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:3.

«Я многое узнала об игре на грунте, это точно. Но поверьте, всё равно считаю дни до травяного сезона — это один из моих любимых периодов. Но воспоминания и знания, которые я получаю на грунте, — это очень классно. Бросаю себе новые вызовы.

Нужно учиться на каждой игре, на каждом матче, который вы играете. Я определённо многому научилась в матче, который мы провели в Чарльстоне (Барти проиграла Пауле Бадосе в четвертьфинале. Это было её единственным поражением в сезоне. — Прим. «Чемпионата»). Была небольшая корректировка. Думаю, что учусь на некоторых её моделях игры, тенденциях, которые проявились в том матче в Чарльстоне.

Считаю, что мне просто удалось немного лучше контролировать корт. Я немного лучше следила за своими подачами, усилила давление на приёме. Это огромная часть победы: не всегда выигрывать очки, но создавать давление. Давление счёта на табло может быть очень сильным. Это было главным для меня сегодня. Для меня было важным заставить её придумать что-то, что должно было быть на очень, очень высоком уровне, чтобы она смогла иметь возможность вернуться в матч», — приводит слова Барти WTA.