Рууд прокомментировал победу над Циципасом

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в 1/8 финала турнира в Мадриде. Счёт встречи — 7:6, 6:4. В четвертьфинале Рууд встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

«В этом году Стефанос один из лучших в туре, один из лидеров по выигранным матчам. В Монте-Карло он выиграл первый «Мастерс», был очень близок к титулу в Барселоне. Но в Мадриде условия немного отличаются от других грунтовых турниров. Из-за возвышенности мяч летит немного быстрее, подача приносит больше лёгких очков. Это сыграло мне на руку. К тому же он допускал ошибки, которых у него обычно не бывает. А я старался использовать выпадающие мне возможности.

Бублик хорошо выступает в Мадриде, уже выиграл три матча. Подаёт невероятно. Он может делать с мячом что угодно, выполнять совершенно выдающиеся удары. Иногда подаёт с руки. Мне нужно быть готовым ко всему», — приводит слова Рууда ATP.

Циципас покинул «Мастерс» в Мадриде, в двух сетах уступив Рууду