Павлюченкова: на Манхэттене постоянно чем-то воняет. Боюсь там обувь новую надеть
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась мнением о жизни в Америке, а также назвала свой любимый город в туре.
«Американские турниры мне нравятся, но мне не нравится Америка с её менталитетом: всё наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу. Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не мой любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как такое может быть. Я боюсь там обувь новую надеть.
Ну реально, везде мусор, бомжи. Мой любимый город — Лондон, и я люблю Уимблдон, несмотря на все их строгие правила. И там можно снять дом, жить там вместе с командой, иногда — с семьей. Иногда приезжает мама и готовит борщ — классно, тоже плюс к атмосфере», — цитирует Павлюченкову Sports.ru.
Соболенко прокомментировала победу над Павлюченковой в полуфинале турнира в Мадриде
«Призовые всё равно урезать придётся». Павлюченкова – о непростом периоде в теннисе
Почему не поехала на US Open и что не понравилось в «пузыре» «Ролан Гаррос».
Рекомендуем вам
- 7 мая 2021
-
14:39
-
14:11
-
13:00
-
11:49
-
11:35
-
11:14
-
10:53
-
10:14
-
09:45
-
00:57
-
00:32
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:38
-
20:52
-
20:34
-
20:05
-
19:55
-
18:50
-
18:38
-
18:17
-
18:08
-
17:36
-
17:09
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:33
-
16:18
-
15:46
-
14:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам