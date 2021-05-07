Павлюченкова: на Манхэттене постоянно чем-то воняет. Боюсь там обувь новую надеть

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась мнением о жизни в Америке, а также назвала свой любимый город в туре.

«Американские турниры мне нравятся, но мне не нравится Америка с её менталитетом: всё наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу. Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не мой любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как такое может быть. Я боюсь там обувь новую надеть.

Ну реально, везде мусор, бомжи. Мой любимый город — Лондон, и я люблю Уимблдон, несмотря на все их строгие правила. И там можно снять дом, жить там вместе с командой, иногда — с семьей. Иногда приезжает мама и готовит борщ — классно, тоже плюс к атмосфере», — цитирует Павлюченкову Sports.ru.

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