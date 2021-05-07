Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Доминик Тим стал первым полуфиналистом турнира в Мадриде

Доминик Тим стал первым полуфиналистом турнира в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Мадриде (Испания). В четвертьфинале он обыграл представителя США Джона Иснера.

Для победы австрийцу потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Тима. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Тим выполнил два эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник Иснер 18 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Тим поспорит с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым из Германии.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (м). 1/4 финала
07 мая 2021, пятница. 14:10 МСК
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Джон Иснер
39
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Тим объяснил, почему считает Надаля, Федерера и Джоковича лучшими спортсменами всех времён
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021