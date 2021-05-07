Доминик Тим стал первым полуфиналистом турнира в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Мадриде (Испания). В четвертьфинале он обыграл представителя США Джона Иснера.

Для победы австрийцу потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Тима. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.



Тим выполнил два эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник Иснер 18 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов.



За выход в финал турнира Тим поспорит с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым из Германии.



Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.