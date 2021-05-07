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Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде в парном разряде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенко не смогли выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинале Павлюченкова и Остапенко проиграли дуэту Габриэла Дабровски (Канада)/Деми Схюрс (Нидерланды). Матч закончился со счётом 7:5, 4:6, 6:10 в пользу Дабровски/Схюрс. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Остапенко и Павлюченкова один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. Их соперницы также один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов.

В финале Габриэла Дабровски и Деми Схюрс встретятся с Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой (обе представляют Чехию).

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