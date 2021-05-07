Тим рассказал, как справился с подачей Иснера в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвертьфинальном матче он в трёх сетах обыграл американца Джона Иснера со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
«Мы все знаем, что на подаче он один из лучших теннисистов в истории, а на возвышенности принимать его подачу ещё сложнее. И меня немного удивило то, как он принимал – он атаковал и первую, и вторую подачу. Мне понадобилось время, чтобы адаптироваться.
Я сразу проиграл свою подачу, а против таких ребят, как Джон, это всё равно что проиграть сет.
По-моему, ход матча изменился, когда я отыграл три брейк-пойнта во втором сете. Его подачу очень сложно принимать, и мне нужно было найти правильное положение на приёме. К счастью, на корте много места и я его использовал», — приводит слова австрийца сайт ATP.
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