Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александр Зверев не пустил Рафаэля Надаля в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Александр Зверев не пустил Рафаэля Надаля в полуфинал «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв признанного Короля грунта пятикратного обладателя титула в Мадриде испанца Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Надаля — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 спасённый брейк-пойнт из 2.

За выход в финал Зверев поборется с австрийцем Домиником Тимом.

Отметим, что для 24-летнего Александра — это третья в карьере победа над Надалем и первая на грунте. Счёт их личных встреч — 5:3 в пользу испанца.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.

Мадрид (м). 1/4 финала
07 мая 2021, пятница. 16:30 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли?
Зверев сенсационно выбил Короля грунта из сетки престижного «Мастерса». Но выиграл от этого не только Александр.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021