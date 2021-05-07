Александр Зверев не пустил Рафаэля Надаля в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв признанного Короля грунта пятикратного обладателя титула в Мадриде испанца Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Надаля — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 спасённый брейк-пойнт из 2.
За выход в финал Зверев поборется с австрийцем Домиником Тимом.
Отметим, что для 24-летнего Александра — это третья в карьере победа над Надалем и первая на грунте. Счёт их личных встреч — 5:3 в пользу испанца.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 7 мая 2021
-
19:46
-
19:34
-
19:13
-
18:45
-
18:21
-
17:51
-
17:33
-
17:11
-
16:58
-
16:34
-
16:12
-
15:18
-
14:39
-
14:11
-
13:00
-
11:49
-
11:35
-
11:14
-
10:53
-
10:14
-
09:45
-
00:57
-
00:32
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:38
-
20:52
-
20:34
-
20:05
-
19:55
-
18:50