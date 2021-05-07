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Александр Зверев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля на грунте

Александр Зверев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля на грунте
Теннис / ATP 0
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Победа над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) стала для немца с русскими корнями Александра Зверева первой в карьере на грунте. Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Всего же Зверев обыгрывал Надаля три раза. Испанец, в свою очередь, пять раз одерживал победу над 24-летним Зверевым.

Также отметим, что Зверев в 10-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» и впервые с 2018 года обыграл на грунте представителя топ-10.

За выход в финал Зверев поборется с австрийцем Домиником Тимом, который ранее обыграл американца Джона Иснера со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, Зверев уже брал титул в Мадриде, это произошло в 2018 году, в финале соревнований он в двух сетах обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.

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