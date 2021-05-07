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Месси поздравил Надаля с победой в премии «Спортсмен года» по версии Laureus

Месси поздравил Надаля с победой в премии «Спортсмен года» по версии Laureus
Теннис / ATP 0

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси записал видеопоздравление для 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в честь того, что он стал «Спортсменом 2020 года» по версии академии Laureus.

«Награда более чем заслуженная. Ты являешься примером для всех, я твой большой поклонник», — сказал Месси.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Laureus.

Отметим, что на премию «Спортсмен года-2020» среди мужчин также были номинированы семикратный чемпион мира Формулы-1, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, рекордсмен мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс и нападающий мюнхенской «Баварии» поляк Роберт Левандовски.

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