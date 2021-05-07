Месси поздравил Надаля с победой в премии «Спортсмен года» по версии Laureus
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси записал видеопоздравление для 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в честь того, что он стал «Спортсменом 2020 года» по версии академии Laureus.
«Награда более чем заслуженная. Ты являешься примером для всех, я твой большой поклонник», — сказал Месси.
Видео доступно в официальном «инстаграме» Laureus.
Отметим, что на премию «Спортсмен года-2020» среди мужчин также были номинированы семикратный чемпион мира Формулы-1, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, рекордсмен мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс и нападающий мюнхенской «Баварии» поляк Роберт Левандовски.
Рафаэль Надаль сфотографировался с полученной наградой Laureus «Спортсмен года»
Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли?
Зверев сенсационно выбил Короля грунта из сетки престижного «Мастерса». Но выиграл от этого не только Александр.
Рекомендуем вам
- 7 мая 2021
-
21:20
-
20:45
-
19:46
-
19:34
-
19:13
-
18:45
-
18:21
-
17:51
-
17:33
-
17:11
-
16:58
-
16:34
-
16:12
-
15:18
-
14:39
-
14:11
-
13:00
-
11:49
-
11:35
-
11:14
-
10:53
-
10:14
-
09:45
-
00:57
-
00:32
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:38
-
20:52
-
20:34
-
20:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам