Александр Бублик проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Бублик в двух сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Бублик 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать один заработанный брейк-пойнт. На счету Рууда – 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 спасённых брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Рууд сыграет с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Маттео Берреттини (Италия).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.