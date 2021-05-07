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Александр Бублик проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Александр Бублик проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Бублик в двух сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Бублик 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать один заработанный брейк-пойнт. На счету Рууда – 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 спасённых брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Рууд сыграет с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Маттео Берреттини (Италия).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.

Мадрид (м). 1/4 финала
07 мая 2021, пятница. 20:10 МСК
Александр Бублик
44
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Каспер Рууд
22
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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