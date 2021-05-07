Организаторы UTS4 дали Даниилу Медведеву забавное игровое прозвище

Организаторы выставочного турнира UTS4 в академии Муратоглу (Франция) дали участникам забавные игровые прозвища.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» турнира.
На турнире будет дебютировать третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, игровым никнеймом которого стал «шахматист». «Гарри Каспаров тенниса», — добавили в описании к посту организаторы.
Известны прозвища и других заявленных теннисистов. Казахстанца Александра Бублика назвали «врагом», аргентинца Диего Шварцмана – «маленьким гигантом», итальянца Фабио Фоньини – «фогной», а француза Корентена Муте – «торнадо». Имена оставшихся трёх участников пока неизвестны.
Турнир пройдёт с 24 по 25 мая, за неделю до старта «Ролан Гаррос». Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Маттео Берреттини.
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