Видеообзор первой победы Александра Зверева над Рафаэлем Надалем на грунте

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Немец с русскими корнями в двух сетах обыграл признанного Короля грунта пятикратного обладателя титула в Мадриде испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Надаля — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 спасённый брейк-пойнт из 2.

Отметим, что для 24-летнего Александра — это третья в карьере победа над Надалем и первая на грунте. Счёт их личных встреч — 5:3 в пользу испанца.

За выход в финал Зверев поборется с австрийцем Домиником Тимом.

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